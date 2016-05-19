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    Фоменко: «По некоторым позициям были вопросы»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рассказал о принципе формирования расширенного списка игроков для подготовки к Евро-2016 во Франции.

    «Список был составлен на прошлой неделе, но по некоторым позициям были вопросы. Сейчас пришли к общему знаменателю, хотя несколько позиций еще дискуссионные. Есть несколько ребят в запасе, так как футбол – контактный вид спорта, и, вполне вероятно, придется вносить коррективы. Пока идет полемика по Бутко и Зинченко. Селезнева пока нет в списке.

    По поводу Зинченко, мы исходили из той ситуации, в которой находится футбольная команда, в которой он выступает: если проигрывают – Зинченко свободен. Мы сегодня разговаривали с Головко, он приходил. Если будет возможность – Зинченко сыграет за молодежку, а в дальнейшем, дай бог, чтобы все было хорошо, и он нам помог», – заявил Фоменко.

    Отметим, что бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не попал в расширенный список, как и нападающий «Рубина» Марко Девич.

    Источник: Matchday.ua

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    19.05.2016 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 мая 2016, 17:45

      можно новости про хохлов вообще не выставлять ?

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