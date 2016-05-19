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    Отстраненный арбитр Низовцев продолжает работать

    Арбитр из Нижнего Новгорода Игорь Низовцев был отстранен от работы после скандала в игре 26-го тура первенства ФНЛ «Сибирь»«Торпедо» Армавир (2:2). При этом он продолжает судить: теперь он работает в первенстве «Приволжья».

    Низовцев получил назначение в Йошкар-Оле, где местный «Спартак» Марий Эл 15-го и 17-го мая поочередно разгромил «Искру» (5:1) и «Сызрань-2003-М-СДЮСШОР №2» (5:0) соответственно. В первом матче Низовцев, отработав главным судьей, показал 6 желтых карточек, большая часть которых была за неспортивное поведение, и назначил один пенальти, реализованный хозяевами поля.

    Ранее судейский комитет РФС единогласно поддержал предложение департамента судейства и инспектирования РФС об отстранении Низовцева от судебной деятельности до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2016 12:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 мая 2016, 23:42

      это не арбитр это продажная казёл

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 мая 2016, 18:02

      Отстранен Частично))))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 19 мая 2016, 16:32

      Какое-то странное отстранение от судебной деятельности. Цирк уехал, а клоуны остались.

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