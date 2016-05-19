Милнер: «Мы так и не начали играть во втором тайме»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:3). Все три гола мерсисайдцы пропустили во втором тайме.

«Мы так и не начали играть во втором тайме, и это все разрушило. Мы и близко не показали того, на что способны – это главное разочарование.

Боковой судья поднял флажок при третьем голе, но главный решил по-другому. С судьями ничего не поделаешь, все дело в нас. Мы не сделали то, что нужно было.

Мы не думали о Лиге чемпионов, речь шла о трофее, но не попасть в еврокубки на следующий сезон – это двойной удар. Мы добрались до двух финалов и оба проиграли, в следующий раз нужно будет закончить начатое.

На протяжении турнира мы показывали характер, но сегодня сделать этого не удалось», – сказал Милнер.