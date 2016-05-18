Черчесов: «В Польше нет игроков уровня Халка, зато инфраструктура лучше, чем в России»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионатов России и Польши.

– В РФПЛ есть по-настоящему сильные игроки. Разумеется, в Польше нет футболистов уровня того же Халка. Зато, скажем, бегают там даже больше, чем у нас. Я внимательно изучал статистику, отрабатывают польские команды хоть куда.

– А что касается инфраструктуры?

– Лучше, чем у нас! Хорошие поля, неплохие стадионы. И болельщик ходит на футбол. Скажем, на гостевом матче с «Лехом» было 40 000. А на домашних играх «Легии» всегда аншлаг – 30 000, – сказал Черчесов.