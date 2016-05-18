Гамейро: «Финальный матч будет очень трудным»

Нападающий «Севильи» Кевин Гамейро отметил мощь «Ливерпуля» как в атаке, так и в защите.

«Мы привыкли к подобным играм. Нужно сохранять спокойствие, не терять голову и выкладываться полностью. Главное – победа.

Понимаем, что матч будет очень трудным, у «Ливерпуля» классные игроки и в защите, и в нападении, поэтому нужно отдать себя без остатка. Мне нравится это давление, и когда я перестану его ощущать, то сразу закончу с футболом», – заявил Гамейро.

Финальный матч Лиги Европы «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая, в 21:45 по московскому времени.