Черчесов: «Контракт с «Легией» рассчитан до следующего сезона»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов рассказал, о чем он разговаривал на протяжении трех часов с президентом польского клуба.

«Судя по комментариям в прессе, продолжу работу в «Легии»? Я не знаю, как это выглядит со стороны. Когда мы подписывали первоначальный контракт, то все четко прописали. Сейчас у нас есть время, чтобы совершить или не совершить верные шаги. Надо ставить цели и идти к ним – но не вслепую.

Перед моим отъездом в Россию мы встречались с президентом клуба. Три часа обсуждали то, что нужно сделать, чтобы не довольствоваться только чемпионатом Польши и Кубком страны. А если идти к новой цели, то надо сделать правильные вещи. Обсуждали нюансы, которые могут повлиять на результат.

В контракте всегда все прописано. Действующий контракт рассчитан до следующего сезона. В нынешний промежуток между сезонами можно обсуждать, будет ли активирована опция «+1», – рассказал Черчесов.

Напомним, что под руководством российского специалиста польская команда выиграла национальный чемпионат и Кубок страны.