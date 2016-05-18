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    Черчесов может остаться в «Легии»

    Руководство «Легии» провело встречу с главным тренером команды Станиславов Черчесовым, которая длилась более трех часов. На ней обсуждались перспективы того, что российским специалист останется клубе, который в прошедшем сезоне под его руководством выиграл чемпионат и кубок страны.

    «Все говорит о том, что Черчесов останется с нами. Его контракт продолжает действовать. И еще есть цели, которые нам вместе нужно реализовать. Хотя на сегодняшний день дать стопроцентную гарантию не могу. Сейчас мы строим планы на будущее», – рассказал президент «Легии» Богуслав Леснодорский в интервью Sport.pl.

    Известно, что у Черчесова есть предложения о продолжении работы из России и Австрии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 18 мая 2016, 14:44

      И ЛЧ выигрывать !!!

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 18 мая 2016, 14:36

      оставаться надо...пока пруха прет..

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