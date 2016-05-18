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    КДК РФС наказал «Спартак» на 20 тысяч за непредоставление поля «Тереку»

    В среду стали известны суммы штрафов, которые наложил КДК РФС на «Спартак» и «Терек» после матче 29-го тура.

    «На предматчевом совещании не присутствовал менеджер «Терека» по работе с болельщиками, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Грозненцы подали жалобу в связи с непредоставлением поля, на котором был сыгран матч, для предматчевой тренировки. За это на «Спартак» наложен штраф в размере 20 тысяч. Болельщики хозяев зажигали на трибуне большое количество пиротехнических средств – штраф 100 тысяч. Кроме того, фанаты красно-белых вывесили два несогласованных баннера, штраф – 50 тысяч рублей», – рассказал Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Терек» закончился со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2016 16:15
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +21

      PetersGol 18 мая 2016, 20:38

      Просто теперь надо всем командам РФПЛ взять за правило не пускать "Свиней" на поле и сразу выкладывать 20 тыс. руб. Прецедент создан.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 18 мая 2016, 20:04

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 18 мая 2016, 17:52

      ммммм двадцатка , придётся ананидзе зп за месяц не выплатить..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 18 мая 2016, 17:48

      Кредит возьмут, отдадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 мая 2016, 16:49

      ЧТО ТАК ДОРОГО???
      ЭТО БЕСПРЕДЕЛ!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 мая 2016, 16:34

      Скорее, поощрил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 18 мая 2016, 16:22

      смешная сумма, с аэропорта такси больше стоит в маскве

      -1
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      Рейтинг: +195

      Colonist > B_A_IV 18 мая 2016, 16:38

      В Москве на такси из аэропорта только ненормальные ездят! Давно аэроэкспрессы существуют!

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Colonist 18 мая 2016, 16:51

      ЭТО ПИТЕРСКИЙ КЛОУН)
      У НИХ ЕЩЕ НА ТЕЛЕГАХ ЕЗДЯТ И В ЛАПТЯХ ХОДЯТ)

      1
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