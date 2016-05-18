«Барселона» объявит о продлении контракта с Неймаром после финала Кубка Испании

Будущее нападающего сборной Бразилии Неймара в «Барселоне» пока остается туманным, но по последним данным, руководство клуба планирует объявить о продлении контракта с игроком после финала Кубка Испании. Стороны провели переговоры во вторник и планируют подтвердить все официально после игры с «Севильей», которая состоится 22 мая.

Напомним, что действующий контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2018 года. Новое соглашение будет продлено до 2021 года. Сумма отступных при этом увеличится со 190 миллионов евро до более, чем 200 миллионов.