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    Самба хочет играть в Китае или ОАЭ

    Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба не намерен продлевать свой контракт с клубом, который рассчитан до середины 2016 года. У него есть вариант трудоустройства в Англии, но сам 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в Китае или Эмиратах.

    Cамба переехал в российскую Премьер-лигу в феврале 2012 года, подписав контракт с махачкалинским «Анжи». Но уже зимой 2013-го перешел в английский «Куинз Парк Рейнджерс». Летом африканец вновь вернулся в «Анжи». После Самба перебрался в московское «Динамо» на тех же контрактных условиях. В составе бело-голубых защитник провел 52 матча и забил 8 мячей.

    По информации Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

    Источник: Известия

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    18.05.2016 12:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +577

      yurdin 18 мая 2016, 19:36

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 18 мая 2016, 19:35

      Оно и верно- в этом возрасте пора задумываться о будущем после футбола.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 18 мая 2016, 13:57

      Прфсионал , мать его !

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 мая 2016, 12:23

      он хочет играть где больше дадут

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