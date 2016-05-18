Автогол Смоллинга в добавленное время лишил Де Хеа «Золотой перчатки»

В матче 38-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 3:1. Единственный гол «Борнмута» забил защитник манкунианцев Крис Смоллинг в свои ворота на третьей добавленной минуте второго тайма.

Таким образом, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа лишился возможности разделить с Петром Чехом «Золотую перчатку АПЛ» – приз, который получает голкипер, отыгравший больше других матчей на ноль.

Перед этой встречей у Де Хеа было 15 «сухих» игр – на одну меньше, чем у Чеха.