Попов: «Поговорили с болельщиками – и результат все видят»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, как повлияла игру команды беседа с болельщиками после матча 25-го тура РПФЛ против «Мордовии» (2:2). После той игры у «Спартака» началась победная серия из четырех встреч.

«Болельщики нам помогли. Самим футболистам было неприятно, когда не выигрывали и шла полоса неудач. Мы поднялись на трибуны, поговорили с людьми – и результат все видят. Я не против такого общения с болельщиками и в дальнейшем, например, перед началом сезона.

Но не думаю, что это нужно делать часто. Когда случаются неудачи на поле, футболистам необходимо проявлять характер. А вот когда все складывается хорошо – кругом улыбки, и все довольны. Мы поднимались на трибуны к фанатам и были уверены, что они всегда нас поддержат.

Вчера на матч пришло много зрителей, которые также помогли нам добыть три очка с «Тереком». Их значимость нельзя занижать», – сказал Попов.