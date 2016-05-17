Федун: «Может, нам развивать селфи-движение «Съешь банан»?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился идеей антирасистской акции в социальных сетях.

«Помните, было такое движение, Ice Bucket Challenge, когда люди выливали на себя ведро ледяной воды? Может, нам развивать такое же селфи-движение «Съешь банан»?», – предложил Федун.