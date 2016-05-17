Федун: «Может, нам развивать селфи-движение «Съешь банан»?»

Федун-неадекватный хозяин! Из-за твоих ошибок в менеджерстве пошла тренерская чехарда, теперь за болельщиков взялся не с той стороны! Устрой собрание пообщайся с болельщиками культурно и вежливо, покажи себя лидером, а то с кресла выкрикивать каждый может!
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился идеей антирасистской акции в социальных сетях.
«Помните, было такое движение, Ice Bucket Challenge, когда люди выливали на себя ведро ледяной воды? Может, нам развивать такое же селфи-движение «Съешь банан»?», – предложил Федун.