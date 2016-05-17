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    Федун: «Может, нам развивать селфи-движение «Съешь банан»?»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился идеей антирасистской акции в социальных сетях.

    «Помните, было такое движение, Ice Bucket Challenge, когда люди выливали на себя ведро ледяной воды? Может, нам развивать такое же селфи-движение «Съешь банан»?», – предложил Федун.

    Источник: Р-Спорт

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    17.05.2016 21:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +395

      meiram 18 мая 2016, 12:22

      Федун-неадекватный хозяин! Из-за твоих ошибок в менеджерстве пошла тренерская чехарда, теперь за болельщиков взялся не с той стороны! Устрой собрание пообщайся с болельщиками культурно и вежливо, покажи себя лидером, а то с кресла выкрикивать каждый может!

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 мая 2016, 01:59

      Ищи бананоедов.

      -1
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > Zeff 18 мая 2016, 16:03

      они у вас бегают )))

      0
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 17 мая 2016, 23:25

      Что то Федун разговорился, не так часто его интервью услышишь. Лучше бы о финансовом бюджете клуб беспокоился
      !

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 17 мая 2016, 21:31

      Если любишь сосать "банан" то не надо на всех это распространять

      0
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > KorolShut 18 мая 2016, 16:04

      не... сосешь ты - как недавно и было - иди соси на своей ветке.
      как говорится, что привык делать - то и другим советуешь.
      к нормальным командам не суйся, отсосун

      -1
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 17 мая 2016, 21:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Продолговатые предметы пользуются в почете у спартака

      -9
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      ...
      Рейтинг: +3682

      lordmrv > Lordfrax 17 мая 2016, 22:34

      больше у Зенита, они же у нас очковые файероносцы))))

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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > Lordfrax 18 мая 2016, 16:06

      уж кто-кто, а болотные твари издавна всем показывали, как не только их "щелки" проносят фаерки, но и ваши гомики сзади их "прячут" и проносят потом.
      у нас просто со стюардами договариваемся, за умеренную плату они нам сами их и проносят.
      а вы - экономные гомики)))

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