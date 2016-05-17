Эмери: «Чтобы творить историю, нужно жить настоящим»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери посетил пресс-конференцию, посвященную финальному матчу Лиги Европы против «Ливерпуля».

«Чтобы творить историю, нужно жить в настоящем. Мы очень требовательны к себе. Мы хотим расти, получать удовольствие от футбола и развиваться как профессионалы.

Мы должны сыграть идеально, чтобы одолеть «Ливерпуль». Когда «Севилья» сосредоточена, мы не проигрываем.

«Ливерпуль» входит в десятку лучших команд мира», – сказал Эмери.

Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.