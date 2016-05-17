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    Мончи: «Коноплянка хотел выброситься с балкона после первого месяца в «Севилье»

    Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи рассказал о том, как проходила адаптация некоторых легионеров.

    «Коноплянка хотел выброситься с балкона после первого месяца в «Севилье». Я стараюсь хорошо узнать игроков, но всегда бывают сюрпризы.

    Например, Крыховяк, 19 лет. Ты думаешь: «Каково будет поляку здесь?». А потом он оказывается самым что ни на есть настоящим севильцем.

    Аруна Коне был самым дорогим приобретением и забил два гола в 41 матче. Потом он отправляется в «Леванте» и забивает 17 мячей», – сказал Мончи.

    Источник: Guardian.com

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    17.05.2016 20:14
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 19 мая 2016, 07:54

      Балкон на каком этаже?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 18 мая 2016, 00:02

      И что зассал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 мая 2016, 21:55

      Це зрада.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 мая 2016, 21:28

      Завтра надо побеждать! Идем в историю!

      0
      Ответить
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