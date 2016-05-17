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    Смолов: «Очень хочу сыграть на домашнем чемпионате мира»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов надеется, что ему будет предоставлена возможность сыграть в составе национальной команде на чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

    «Очень рад, что чемпионат мира пройдет у нас в стране, потому что это событие мирового масштаба. Это очень сильно мотивирует. Сыграть на домашнем чемпионате мира – это удовольствие, которое выпадает не каждому.

    Просто счастье, что такая возможность выпадает на мой век, скажем так, и я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы попасть туда и войти в историю чемпионата мира в России», — сказал футболист.

    Источник: ФИФА

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    17.05.2016 06:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 мая 2016, 15:16

      ВСЕ В ТВОИХ НОГАХ ДЯДЯ ФЕДОР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 17 мая 2016, 12:01

      Будешь играть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 мая 2016, 10:53

      Не забил коням в самый нужный момент, доказывай поновой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      allmorenah > карасевщина 17 мая 2016, 12:48

      в первом круге он коням 2 забил так то)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 мая 2016, 10:15

      Надо забивать голы сильным командам и возможность станет реальностью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      allmorenah > kotmyshka 17 мая 2016, 12:47

      а то что он в первом круге коням дубль забил не, не считается?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > allmorenah 17 мая 2016, 13:07

      Зачет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 17 мая 2016, 09:43

      Сыграешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      trudovik 17 мая 2016, 09:39

      главное не сдуться раньше времени, а то знали мы таких...
      но как известно, наши ожидания - наши проблемы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 17 мая 2016, 09:31

      давай-давай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 17 мая 2016, 08:59

      смолов ты туда попади сперва

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 мая 2016, 08:53

      все в твоих ногах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 17 мая 2016, 08:49

      В чем же дело-дерзай!

      1
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