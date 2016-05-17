Ходжсон: «Никто не ожидал побед Дании и Греции на Евро и «Лестера» в АПЛ, так что надежда есть»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился размышлениями о шансах своих подопечных на грядущем чемпионате Европы.

«В прошлом уже случались неожиданности: никто не ждал победы Дании на Евро-1992 или Греции на Евро-2004, никто не ждал победы «Лестера» в АПЛ.

У всех есть надежда, все мечтают об этом, каждый должен держать в уме мысль: «А вдруг?».

Если мы сыграем действительно хорошо, сделаем все возможное и покажем футбол, на который мы способны и который показывали в последних матчах, то кто знает, чем это кончится», – сказал Ходжсон.