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    Селюк: «Манчини хочет купить Туре, сам Яя тоже не против перейти в «Интер»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал об интересе к своему клиенту со стороны главного тренера «Интера» Роберто Манчини.

    «Я знаю, что Манчини сходит с ума по Туре и хочет купить его, сам Яя тоже не против перейти в команду Манчини, ведь он отлично выступал под руководством итальянца.

    Конкретная информация по этому вопросу появится дней через десять. Если «Манчестер Сити» захочет оставить Туре, то мы не будем вступать ни с кем в переговоры. Вариантов много, но все зависит от «Сити», – приводит слова Селюка FC Inter News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 мая 2016, 12:09

      Неплохой вариант для завершения карьеры в Европе

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