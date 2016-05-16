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    Уилкшир: «Когда впервые увидел Грозный, подумал, что нужно собирать вещи и уезжать»

    Защитник «Терека» Люк Уилкшир рассказал о своих чувствах от первого пребывания в Грозном. Австралийский футболист впервые посетил столицу Чечни в 2008 году, когда выступал за московское «Динамо».

    – Вы говорили, со времен вашего первого визита в Грозный город сильно изменился. Первое, что вы подумали о Грозном восемь лет назад?

    – Когда я увидел Грозный в 2008 году, я первым делом подумал: «Надо собирать вещи и уезжать». В отеле приходилось заправлять грязное белье самому, за ужином нужно было идти в другой ресторан или даже к кому-то домой. Хорошее, но синтетическое поле на их первом стадионе… Тогда в Грозном не было ничего, сейчас город развит куда больше: улицы, рестораны, сама еда, стадион «Терека», наша база. Важной причиной для переезда стала и моя жена Кристина: она очень хотела жить в Грозном.

    – Кевин Кураньи перепугался, когда впервые увидел людей с оружием в Грозном. Вы тоже?

    – Конечно. К такому я не привык, а тут на улице вооруженный солдат! Сейчас Грозный не узнать. Ни секунды я не опасался за своих детей или жену, никогда им не было некомфортно. Гулять вечером по парку или по самому городу – сплошное удовольствие, чувствуешь спокойствие и тишину.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.05.2016 18:33
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