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    Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Краснодар»

    В поединке 29-го тура Молодежного первенства ЦСКА на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота «Краснодара». Дублем в составе победителей отметился полузащитник Астемир Гордюшенко.

    Победа позволила армейцам набрать 58 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Гости, в активе которых 43 балла, остались на девятой позиции.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 29-й тур

    ЦСКА М (мол.) – Краснодар (мол.) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Пухов, 12; 2:0 – Гордюшенко, 20; 3:0 – Гордюшенко, 45; 4:0 – Ферапонтов, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      xuba 16 мая 2016, 14:31

      вечером 3-1 будет

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