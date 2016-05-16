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    Брокки раскритиковал игроков «Милана» после матча с «Ромой»

    Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки не смог сдержать эмоций после домашнего матча заключительного тура Серии А с «Ромой» (1:3). Итальянский специалист накричал на своих подопечных в раздевалке, отметив, что у них нет яиц и самоуважения.

    «Я не видел ничего подобного за 20 лет. Футболисты «Ромы» сделали из вас дураков, играя в расслабленном состоянии. У вас нет яиц и самоуважения», – сказал Брокки.

    Напомним, что «Милан» в нынешнем сезоне набрал 57 очков и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2016 13:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      max81 19 мая 2016, 14:08

      пока в Милане рулит дочь Берлускони Милан так и будет бороться за ЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 16 мая 2016, 17:53

      все верно сказано молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 мая 2016, 15:39

      Под каждым словом подпишусь! Это позор!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 14:38

      Да, смотрел этот матч, реально Рома играла на одной ноге(Слова коноплянки), совсем Милан развалился...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      andrey16351 16 мая 2016, 13:15

      Красава!!!!Хватило смелости сказать им это в лицо!!!Теперь ждём такой новости и в Зените!!!

      2
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