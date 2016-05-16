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    Зелински в среду подпишет контракт с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Удинезе» Петр Зелински, который выступает на правах аренды за «Эмполи», может перейти в «Ливерпуль». Трансфер 21-летнего игрока сборной Польши может состояться в ближайшую среду. В «Ливерпуле» он должен заменить Джо Аллена, который по окончании сезона, скорее всего, покинет английский клуб. Известно об интересе к футболисту со стороны «Зенита», «Фиорентины», «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса».

    В нынешнем сезоне Зелински провел 35 матчей. В них он записал на свой счет пять голов и пять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    16.05.2016 10:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +122

      serginho8 16 мая 2016, 17:07

      Футболист то хоорший, играет не по годам, другое дело он игрок больше атаки, считай что плеймейкер, а Ливерпулю вроде как нужны опорники больше..

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 16 мая 2016, 13:33

      Посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 16 мая 2016, 11:55

      Хороший игрок очень полезный

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 16 мая 2016, 10:56

      Посмотрим, что он сможет показать в АПЛ!

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 16 мая 2016, 10:41

      до или после финала?

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > sandutzu 16 мая 2016, 11:11

      а разница?

      0
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