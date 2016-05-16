Роналдиньо может стать одноклубником Это’О

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо близок к продолжению карьеры в «Антальяспоре». Сейчас в этом клубе играет нападающий Самюэль Это’О. Подписание контракта может состояться в самое ближайшее время. А сам Роналдиньо на днях анонсировал свое возвращение в большой футбол к концу текущего года.

Стоит отметить, что последним клубом 36-летнего бразильца был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов МЛС или Китая.