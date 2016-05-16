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Роналдиньо может стать одноклубником Это’О

16 мая 2016, 08:38
4

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо близок к продолжению карьеры в «Антальяспоре». Сейчас в этом клубе играет нападающий Самюэль Это’О. Подписание контракта может состояться в самое ближайшее время. А сам Роналдиньо на днях анонсировал свое возвращение в большой футбол к концу текущего года.

Стоит отметить, что последним клубом 36-летнего бразильца был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов МЛС или Китая.

Источник: Skysports
Турция. Суперлига Трансферы Антальяспор Это'О Самуэль Роналдиньо
Комментарии (4)
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ДАША Д
1463379273
Имена конечно грозные, но уровень уже не тот.
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dzhanavar
1463382135
Экс барселонцы...
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Adrian_Mutu
1463385294
видел его фотку недавно с эмиратов по моему..пузан он себе не малый уже отрастил))
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Пчела 672
1463392027
Ну и где там у нас дом золотых пенсионеров образовался)))?
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