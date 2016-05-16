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    Виллаш-Боаш: «Участие Малафеева в матче с «Динамо» маловероятно»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что голкипер Вячеслав Малафеев вряд ли получит возможность принять участие в последнем матче сезона против «Динамо» в рамках 30-го тура РФПЛ. Напомним, страж ворот петербургской команды принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Сегодня после домашней игры 29-го тура с «Локомотивом» (1:1) на стадионе «Петровский» состоялось прощальное чествование 37-летнего футболиста.

    «Скорее это маловероятно. Мы продолжаем борьбу за определенные позиции, а Слава много пропустил в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, мышцами и спиной, и во многом поэтому он решил уйти и завершить карьеру. Я подумаю, но не могу ничего обещать, потому что мы продолжаем играть. Мы не обсуждали это. Возможно, поговорим на предстоящей неделе», – отметил Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.05.2016 01:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11227

      alp 16 мая 2016, 12:08

      боаш не справляется со своими обязанностями...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 16 мая 2016, 10:57

      Еще неизвестно,какая сложится тупнирная ситуация перед последним туром,а то может быть и "ржавому погоняле" не будет смысла появляться на матче-Богданыч и один справится!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 мая 2016, 07:15

      Малофеев помнит: 7:1.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 16 мая 2016, 05:24

      За какие позиции продолжают борьбу?

      0
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