Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Объективно говоря, «Зениту» будет тяжело побороться за Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

    «Мы играли против команды, которая умеет хорошо обороняться и уверенно действует на контратаках. У нас были проблемы с движением и передачами, поэтому обстоятельства сложились так, что было непросто. Ключевой момент – пенальти. Если бы мы уходили на перерыв, ведя в счете, то нам было бы проще. Но в любом случае игроки сделали все, чтобы добиться победы.

    Борьба за титул завершена. Побороться за Лигу чемпионов, если говорить объективно, тоже будет непросто. Но ключевой момент не сегодняшняя игра, а те матчи в начале и середине турнира, в которых мы потеряли очки», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 21:58
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 мая 2016, 11:24

      С таким составом, господи !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 16 мая 2016, 07:30

      Провалил сезон,и памяти доброй о себе не оставил !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 мая 2016, 22:57

      Про объективность надо было еще зимой думать прежде чем Кержакова отстранять из состава-думал,что его легионеры всех обыграют,а на деле весной они оказались попросту не готовы!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 15 мая 2016, 22:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не переживай, Андре. Ростов уже нагнули, и они сейчас будут терять очки, так что Зенит уже на втором месте.
      Шейхам надо учится у Газпрома делать свои команды чемпионами.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 15 мая 2016, 22:22

      Ну хоть на этот раз без нытья и по существу))) Уходи красиво

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Пчела 672 15 мая 2016, 22:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уважаю как тренера. Просто обстоятельства складываются не совсем так, как он привык. Это касается в первую очередь, лимита...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > LokoGoGo 15 мая 2016, 23:08

      Чего???Какие нах обстоятельства??У Зенита состав чемпионский,с такими игроками должны всех обыгрывать в сухую.А тренер АВБ 0.Посмотри как Бердыев работает и все поймешь!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > LokoGoGo 15 мая 2016, 23:56

      Какой лимит???? с таким составом ещё туров за пять до конца должны становиться чемпионами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > slavutiq70 16 мая 2016, 11:03

      Вот вам обоим отвечаю - по ходу чемпионата менять правила игры - негоже. И про игроков ... Мне кажется, что если бы им перестали платить з/п, как Ростову, Зенит чемпионами еще в первом круге стал бы, а на за 5 туров до конца. Гнать всех поганой золотой газпромовской метлой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 15 мая 2016, 22:19

      ПРОСРАЛ СЕЗОН ,ещё и мурчит про ОБЪЕКТИВНОСТЬ.............((((
      (((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 15 мая 2016, 22:17

      кооонь португальский-ОБЪЕКТИВНО ГОВОРЯ!!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11