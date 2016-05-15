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    Покеттино извинился перед болельщиками «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино извинился перед болельщиками клуба по окончании поединка заключительного тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:5). Напомним, поражение «шпор» в этой игре позволило «Арсеналу», переигравшему в своей встрече «Астон Виллу» (4:0), обойти «Тоттенхэм» и завершить сезон на втором месте. Команда Покеттино, в свою очередь, переместилась на третью строчку в таблице.

    «Во-первых, я хочу принести извинения нашим болельщикам. Знаю, как им важно было видеть «Тоттенхэм» выше «Арсенала» в турнирной таблице по итогам сезона. Приложим усилия, чтобы добиться этого в следующем сезоне», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    15.05.2016 19:59
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