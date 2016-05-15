Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «У Ротенберга есть предложение из западной Европы»

    Агент защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, права на которого принадлежат московскому «Динамо», Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент может продолжить свою карьеру в одном из европейских клубов.

    «У Бори Ротенберга есть предложение из западной Европы, которое я хоть завтра могу подписать. Это не Мальта или Кипр, также и не Англия или Испания. Но у меня есть конкретное предложение, которое оформлено на официальном бланке клуба. Однако мы этот вопрос не поднимаем, потому что осталось два тура до конца чемпионата России, а Боря может стать чемпионом вместе с «Ростовом».

    У него еще контракт на год с «Динамо», в «Ростове» он в аренде. Сейчас будем вести переговоры с обоими клубами, а также с этой европейской командой. Она немного торопится, потому что там в конце июня начинается чемпионат страны, сейчас будет чемпионат Европы, а эта страна участвует в турнире.

    Поговорим, посмотрим – может, Боря в следующем сезоне захочет играть в Лиге чемпионов. И безусловно, что у него в приоритете стоит Россия», – отметил Селюк.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 мая 2016, 20:00

      Венгрия что ли))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 мая 2016, 19:24

      Пусть у нас остаётся

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11