Бабаев: «Муса, вероятнее всего, уедет в Европу, ЦСКА будет искать нового нападающего»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, какие изменения могут ждать команду в ближайшее летнее трансферное окно.

— Если Ахмед Муса отправится в Англию, о чем в последнее время часто говорят, появится необходимость укрепить линию атаки, не так ли?

— К Мусе действительно есть интерес со стороны нескольких клубов. Он способен заиграть на самом высоком уровне, для этого у него есть все необходимое. Феноменальная скорость, отличная техника, тактическая грамотность — в этом компоненте Муса очень здорово прибавил. Вероятность того, что летом он уедет в Европу, действительно, очень высока. А приглашение нападающего — одна из приоритетных трансферных задач нашего клуба ближайшим летом.

— Кто-то из футболистов, находящихся в аренде, может вернуться в ЦСКА?

— Разумеется. Мы очень внимательно следим за всеми нашими игроками, которые сейчас выступают в других клубах. Навскидку наиболее высокие шансы вернуться и остаться в команде, пожалуй, у Вячеслава Караваева и Витиньо. Игроки пройдут предсезонную подготовку, тренерский штаб оценит их прогресс и примет решение.