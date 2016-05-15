Руни: «С нынешней молодежью у «Манчестер Юнайтед» светлое будущее»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не считает, что у клуба есть какие-либо проблемы с талантливыми молодыми игроками.

«Мне нравится играть с молодыми футболистами. Иногда люди забывают, что тому же Марсьялю всего 20. Конечно, его клуб купил, он не прошел через нашу академию, но он все еще молод и очень талантлив.

Он постоянно прибавляет, это же можно сказать и про Депая, Рэшфорда, Лингарда. Надеюсь, они продолжат развиваться, и тогда у «Манчестер Юнайтед» будет светлое будущее.

Рэшфорд — молодой парень, ему не нужны мои советы. Дайте ему спокойно играть и наслаждаться футболом», — заключил Руни