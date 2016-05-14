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    Мостовой: «Все в России забудут про Виллаш-Боаша, как только закончится сезон»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

    – «Зенит» близок к потере места в Лиге чемпионов.

    – Конечно, «Зенит» по тому, сколько вкладывается в команду, обязан попадать в Лигу чемпионов. Но футбол и хорош своей непредсказуемостью.

    – Виллаш-Боаш полностью реализовал потенциал этого состава «Зенита»?

    – Не знаю. Могу сказать одно: через пару недель, когда закончится сезон, про Виллаш-Боаша все в России забудут. К нам иностранцы, к сожалению, приезжаю пока только на заработки. Обидно немного, что мы стали лишь поставщиком денег. Я Виллаш-Боаша до приезда в России не сильно знал. И не узнаю теперь – был, не было его в «Зените».

    Источник: «Советский спорт»

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    14.05.2016 21:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 15 мая 2016, 11:30

      А в какой команде играл этот предсказатель?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 15 мая 2016, 11:29

      будет откат еще и контракт перезаключат, у нас же клоунада...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 мая 2016, 10:15

      В одном Мостовой прав-самая обеспеченная во всех отношениях команда
      ха сезон пока выиграла только Кубок,да еще неизвестно как сложатся последние два тура! Все вспоминают Петржелу и Адвокаата,но забывают о том,что в то время в команде было немало питерских воспитанников,а сейчас?

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 15 мая 2016, 06:37

      Делать такие заявления может алкаш от ларька, но "футбольный эксперт"... Это уже слишком.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 мая 2016, 23:54

      Я не забуду про Вилаша Боаша так же как не забываю про Спалетти или Адвоката Не забываю я про Птржелу и Садырина а ты кто такой ? Тебя вообще кто нибудь помнит , ты интересовался ? От твоих комментариев всех тошнит...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 14 мая 2016, 21:32

      Типичное мнение москвича. Да, болельщики Спартака и Локомотива, где тренеров меняют как перчатки, могут забыть чем отличались друг от друга Скала, Старков, Эмери, Коусейру и прочие. А в Зените совсем не так. Никто и никогда не забудет 3 года с паном ПЖ. И 3 года со Спалетти не забудут. Это топ-тренер, но, к сожалению, криводушный человек. Поэтому когда в команде возник конфликт он не смог его погасить, а наоборот раздул. Высокая квалификация АВБ вызывает у меня большие сомнения, но и его 2 года не забудут за то, что он создавал в команде отличную атмосферу, при нем заиграли Халк и Дзюба.

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Вомбат 14 мая 2016, 22:45

      Иногда не следует воспринимать все слова буквально. Именно квалификацию и подразумевает Мостовой, говоря о том, что быстро забудут. Потому как она вроде бы и есть, и в то же время ее как бы нет. Да, и Дзюба заиграл в "Ростове", если что, а Халк и того раньше.

      1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Вомбат 14 мая 2016, 23:25

      Времена Петржелы,Адвокаата и Спаллетти - это эпохи.С одной стороны,непохожие друг на друга,а с другой - были планомерное развитие и преемственность.А Боаш - временщик,ничего кардинально не поменявший по сравнению с последними годами при Лучано,только разогнавший остатки команды(вот как он сделал эту "отличную атмосферу"),уничтоженной при покупке Халка,и неизвестно что оставляющий после себя,так как чисто в игровом плане он ничего не создал,наоборот,футбол у Зенита опримитивился по сравнению с лучшими сезонами Спаллетти,и против почти каждого сильного соперника игра от обороны.Причём если во времена Спаллетти такую игру против Бенфики и Порту можно было оправдать недостатком опыта таких матчей у команды и тогдашней силой португезов,то сейчас никаких оправданий быть не может.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ZENIT GOAL 14 мая 2016, 23:59

      Согласен с тобой на все 100%. Только не Мостовому об этом судить.

      -1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 14 мая 2016, 21:20

      Кто такой Мостовой ?
      Виллаш-Боаша мы знаем.

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