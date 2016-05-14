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    Ревишвили готов к игре с «Анжи»

    Голкипер «Мордовии» Нукри Ревишвили сможет принять участие в матче 29-го тура против «Анжи», несмотря на замену в предыдущей встрече с «Зенитом» (0:3). Напомним, в игре с петербургским клубом страж ворот покинул поле на 63-й минуте после столкновения с форвардом Александром Кокориным.

    «Ревишвили готовится сыграть с «Анжи», – сообщил пресс-атташе саранского клуба Виталий Лаптев.

    «Мордовия» на данный момент располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, отставая от идущего на 12-м месте «Динамо» на одно очко. Преимущество саранчан над командой из Махачкалы составляет два балла.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2016 18:24
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