Промес: «Матч с «Тереком» – мини-финал за место в Лиге Европы»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что матч 29-го тура РФПЛ с «Тереком» имеет большую значимость для красно-белых в борьбе за место в Лиге Европы. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место.

«После первого круга многое изменилось. Сейчас мы представляем собой иную силу. Для нас матч с «Тереком» будет мини-финалом за место в Лиге Европы», – сказал Промес.