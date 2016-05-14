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    Промес: «Матч с «Тереком» – мини-финал за место в Лиге Европы»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что матч 29-го тура РФПЛ с «Тереком» имеет большую значимость для красно-белых в борьбе за место в Лиге Европы. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место.

    «После первого круга многое изменилось. Сейчас мы представляем собой иную силу. Для нас матч с «Тереком» будет мини-финалом за место в Лиге Европы», – сказал Промес.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2016 15:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 мая 2016, 14:36

      сейчас спартак по сути дворовая команда, но каким бы ни был, всегда сможет справиться с этими нохчами........
      куда там нохчам в еврокубках играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 14 мая 2016, 21:00

      Только победа!,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2016, 16:18

      Опять саранча воняет тут.Верим в вас сделайте их не сбавляйте темпа.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 14 мая 2016, 15:51

      Что вы слюнями и соплями все забрызгали. Утро вечера мудренее.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 14 мая 2016, 15:46

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      Дворовой команде не суждено выиграть у "Терека".
      Разве что,если судьи будут свистеть в пользу крючкохвостых?
      Тогда и два "Терека" с ними не справятся)

      -7
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > zadira56 14 мая 2016, 15:58

      А кто такие крючкохвостые?

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Apocalypse 14 мая 2016, 16:31

      Свинки . Не хочу обидеть Спартак,просто обьяснил

      -1
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > андрей андреев 14 мая 2016, 17:29

      А при чём тут Спартак?

      0
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      Рейтинг: -58

      Nohco 14 мая 2016, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проиграйте ее,как следует проиграть)))))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +12

      alexandrusavcenco@gmail.c > Nohco 14 мая 2016, 18:04

      удачи ребята

      2
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      Рейтинг: -58

      Nohco > alexandrusavcenco@gmail.c 14 мая 2016, 23:36

      Спасибо! Взаимно!

      1
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