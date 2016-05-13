Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Финансовый фэйр-плей помешал создать в «Зените» очень большую команду»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который покинет петербургский клуб этим летом, признался, что будет скучать по российской Премьер-лиге.

    «Я не хотел бы уделять много внимания каким-то проблемам, потому что все-таки провел здесь замечательное время. Но понятно, что изменение правил за неделю до чемпионата — это нонсенс. И тут, опять же, нужно винить только себя за то, что мы сами позволили подобному случиться. Но в остальном мне правда все понравилось.

    Да, где-то на стадионах было не так много болельщиков, и этому тоже стоит уделить внимание, потому что совсем скоро многие клубы получат новые большие арены, которые надо будет заполнять. Если не собираются полные трибуны сейчас, что будет с ними? Но чемпионат России действительно хорош, и работать в нем интересно.

    Можно сказать и про тактическое разнообразие команд. Кто-то здесь любит подержать мяч, кто-то — контратаковать. Это все тоже часть вызова, который бросают соперники. Конечно, я буду скучать и по этому.

    Буду скучать по игрокам, по тому, как приняли меня в клубе. Александр Дюков, господин Миллер, Максим Митрофанов всегда полностью поддерживали меня. К сожалению, когда я только приехал, у нас возникли некоторые ограничения из-за финансовой фэйр-плей, что сказалось на наших мечтах о создании чего-то действительно очень большого. Мы вынуждены были взять паузу. Да, Хави Гарсия, Гарай и Могилевец присоединились к нам, но только в этом году мы усилились и Маурисио, и Дзюбой, и Кокориным, и Жирковым. В общем, я буду скучать по людям и клубу. Это было отличное время», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 13 мая 2016, 22:10

      Усилились так, что впервые с 2008 года в зону ЛЧ не попадаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 13 мая 2016, 20:33

      Андрэ имел в виду не финансовый фэйр-плей, а лимит на легов, который изменили за неделю до старта чемпионата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 13 мая 2016, 19:57

      Завидуй молча морква, в карман твой видите ли залезли, а ваши клубы за чей счет существуют, ВТБ, РЖД и т.д.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 мая 2016, 19:51

      Фейр плей ни как не мог тебе помешать сделать команду, ты тренер и должен тренировать игроков, а не ныть, тренеришка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 мая 2016, 18:41

      Зарплату игрокам Зенита платят в виде страховки по больничным листам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 13 мая 2016, 18:24

      Вот АВБ болтун .......)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 13 мая 2016, 17:43

      Ты это скажи Раньери,он посмеётся.Зенит по составу должен выносить всех в РФПЛ,как Барселона в Испании.У Ростова посмотри бюджет,смешно читать про его симпатию к нашему футболу,когда после каждого матча винил все подряд.Мне АВБ напоминает ЛВГ,когда виноваты все кроме них самих.Тренер он посредственный,привыкли работать скупая всех и вся,а как трудности возникают,сразу сваливать и не признавать свою несостоятельность!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > джон базелон 13 мая 2016, 22:11

      В точку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      abuker 06 13 мая 2016, 16:56

      Почему то Бердыеву ничего не мешает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 13 мая 2016, 16:49

      Да, не хватило миллионов!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 16:41

      Видимо хотят в Зенит ещё пару соток млн баксов народных денег вбухать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > molotovcoctail 13 мая 2016, 18:00

      Так и тратьте на Зенит из бюджета Питера,какого хрена вы залезли в федеральную( всей страны) компанию. Умники блин. Придёт новый президент,из другого города, поставит своего у руля Газпрома и будет ваш Зенит...("нецензурное выражение")... сосать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > андрей андреев 13 мая 2016, 22:12

      и какой же клуб существует на не народные деньги, кроме Краснодара, ЦСКА и Спартака? Может быть Динамо или Локомотив? Или может быть Рубин или Ростов?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > андрей андреев 13 мая 2016, 22:17

      Газпрому принадлежит целый ряд команд, в том числе футбольных. Только в ФНЛ - Волгарь, Газовик и Томь. Понятно почему ваш праведный гнев не направлен против них, у них бюджет ниже чем у Зенита в 5 (Газовик) или даже 10 (Волгарь) раз. Однако бюджет газпромовской команды Шальке 04 почти равен бюджету Зенита: 120 млн против 140. Почему вас возмущает Зенит, приносящий России очки УЕФА и не возмущает Шальке?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11