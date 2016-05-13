Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ради ЧМ-2018 Нижегородской области пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией

    Необходимость финансировать строительство инфраструктуры к чемпионату мира-2018 в России заставила отложить расходы на борьбу с онкологией. Об этом сообщила заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Лобанова.

    Стоит отметить, что онкология в этом регионе является самым распространенным заболеванием.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 13 мая 2016, 16:35

      в краснодаре у Галицкого в июле вступает в строй стадион мирового уровня на 40 тыс..Но там ведь не поворуешь Он озвучил цифру 23 млрд руб. Теперь сравните с госстройками по ценам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Nail-football 13 мая 2016, 15:50

      Да все равно бы их разворовали((( тут футбол ни при чем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Nail-football 13 мая 2016, 15:58

      более того, ЧМ-шкой они прикрывают уже обворованные бабки))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 13:50

      Такой футбол и тем более ЧМ мне не нужен. Нашли кого обделить, мудаки!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 13 мая 2016, 13:48

      Вымрем от рака,но построим стадион!только кому он нахрен нужен такой ценой????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 13 мая 2016, 13:32

      Не ту страну назвали Гондурасом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 мая 2016, 13:31

      Вот мрази, всегда найдут где деньги взять. Разворовали большую часть, а теперь с больниц деньги берут, а тем в свою очередь придется на здоровье людей экономить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 12:57

      Да зачем тогда нужны эти ЧМ и все такое, я конечно понимаю, я сам фанат Футбола, но если стоят жизни людей, для чего это??? Правительство совсем сума сходит!!

      Отберите у чиновников их виллы и дачи(многомиллионые) продайте их, вот вам деньги на ЧМ!

      Только в России такое возможно наверно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11