Гаджиев: «Первым таймом с «Тереком» остался недоволен, второй провели нормально»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог поединка 28-го тура РФПЛ против «Терека» (0:2).

«Главным образом быстрый гол повлиял на результат. Хотя никто не знает, как складывалась бы игра, если бы они не забили его. Может быть, в итоге «Терек» все равно бы выиграл. Но то, что он изменил характер игры, это безусловно. Первым таймом нельзя быть довольным. Второй тайм провели нормально.

Чего не хватило, чтобы забить во втором тайме? Не хватило мастерства в первую очередь. Самоотдача была высокая, мяч лучше держался, отбирали достаточно быстро, и прессинг был. Мастерства не хватило», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».