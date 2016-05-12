Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Баланович и Дайк сыграют с первых минут в матче против «Терека»

    Стали известны составы на матч 28-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Амкаром».

    Терек: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Иванов, Кузяев, Адилсон, Рыбус, Пирис, Айссати, Мбенгуе.

    Запасные: Годзюр, Ояла, Кешмази, Лебеденко, Кадыров, Мирзов, Кану, Грозав, Морейра, Садаев, Митришев.

    Амкар: Селихов, Бутко, Джикия, Зайцев, Занев, Идову, Гол, Шаваев, Баланович, Мищенко, Дайк.

    Запасные: Герус, Гиголаев, Анене, Дзахов, Панцырев, Салугин, Прудников, Комолов.

    Матч начнется в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2016 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      denchik 59 12 мая 2016, 18:47

      жду победу от амкара!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -58

      Nohco > denchik 59 12 мая 2016, 20:56

      Жди

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11