Баланович и Дайк сыграют с первых минут в матче против «Терека»

Стали известны составы на матч 28-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Амкаром».

Терек: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Иванов, Кузяев, Адилсон, Рыбус, Пирис, Айссати, Мбенгуе.

Запасные: Годзюр, Ояла, Кешмази, Лебеденко, Кадыров, Мирзов, Кану, Грозав, Морейра, Садаев, Митришев.

Амкар: Селихов, Бутко, Джикия, Зайцев, Занев, Идову, Гол, Шаваев, Баланович, Мищенко, Дайк.

Запасные: Герус, Гиголаев, Анене, Дзахов, Панцырев, Салугин, Прудников, Комолов.

Матч начнется в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.