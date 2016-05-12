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  • Селезнев: «Предложения от других клубов есть, но «Кубань» не отдает мне контракт»

Селезнев: «Предложения от других клубов есть, но «Кубань» не отдает мне контракт»

12 мая 2016, 17:59
6

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев в интервью sector.depo.ua заявил, что имеет предложения от других команд. Кроме того, игрок подчеркнул, что краснодарский клуб не намерен идти ему навстречу в вопросе досрочного расторжения контракта. Напомним, что украинец выразил желание покинуть желто-зеленых по причине конфликта с руководством и долгов по зарплате.

– Я им говорю: «Отдайте контракт, и я поехал». Они не отдают. Есть ли у меня предложения из Украины? Меня ждут команды, но контракт не отдают.

– Предложения, может, от киевского «Динамо» или «Шахтера»?

– «Динамо»? Впервые слышу, вы что...

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Динамо К Шахтер Селезнев Евгений
Комментарии (6)
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Диктор
1463066895
вот и пиши меня ждут только в хохлятском чемпионате-больше ты никому на фиг не нужен
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TY13R
1463075763
вот это эпопея))
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XAPAKTEP_
1463077448
Ух
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Вомбат
1463077973
Они и контракт тебе не отдадут и денег не заплатят - не фиг было уезжать.
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Пчела 672
1463080006
Эх дружище)) не ужели ты не понял, кто к Мкртчану попал)) тот попал))). Один из самых главных мутил в РФПЛ.
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