Селезнев: «Предложения от других клубов есть, но «Кубань» не отдает мне контракт»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев в интервью sector.depo.ua заявил, что имеет предложения от других команд. Кроме того, игрок подчеркнул, что краснодарский клуб не намерен идти ему навстречу в вопросе досрочного расторжения контракта. Напомним, что украинец выразил желание покинуть желто-зеленых по причине конфликта с руководством и долгов по зарплате.

– Я им говорю: «Отдайте контракт, и я поехал». Они не отдают. Есть ли у меня предложения из Украины? Меня ждут команды, но контракт не отдают.

– Предложения, может, от киевского «Динамо» или «Шахтера»?

– «Динамо»? Впервые слышу, вы что...