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    Джака обойдется «Арсеналу» в 43 миллиона

    Опорный полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Гранит Джака близок к переходу в «Арсенал», сообщает Rheinische Post. Ранее лондонский клуб предлагал за 23-летнего игрока сборной Швейцарии 24 миллиона, но сейчас сумма сделки достигла 43 миллиона евро. Благодаря такому подъему трансферной суммы сделка может быть закрыта в ближайшее время.

    «Арсенал» рассматривает Джаку в качестве замены Матье Фламини и Микелю Артете, которые по окончании сезона покинут клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 13 мая 2016, 09:56

      Арсеналу нужен хороший центральный нападающий.В защите усиление не помешало бы,а в центре у канониров есть игроки уровня Джаки и к тому же 43 млн???Канте из Лестера надо купить,причём в два раза дешевле!

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      Рейтинг: +84

      Wiskey 12 мая 2016, 13:45

      Центр поля надо закрывать однозначно....неплохой трансфер...дороговато правдо но что сделаешь) лямов 50 за морату и 25-35 лямов ценр защитника и в бой)

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