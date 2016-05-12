Джака обойдется «Арсеналу» в 43 миллиона

Опорный полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Гранит Джака близок к переходу в «Арсенал», сообщает Rheinische Post. Ранее лондонский клуб предлагал за 23-летнего игрока сборной Швейцарии 24 миллиона, но сейчас сумма сделки достигла 43 миллиона евро. Благодаря такому подъему трансферной суммы сделка может быть закрыта в ближайшее время.

«Арсенал» рассматривает Джаку в качестве замены Матье Фламини и Микелю Артете, которые по окончании сезона покинут клуб.