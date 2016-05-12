Маскерано: «Атлетико» определенно заслуживает похвалы»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано отметил работу, которую проделывает в мадридском «Атлетико» Диего Симеоне.

«Симеоне делает в «Атлетико» невероятную работу. Все говорят о манере и формы игры, но в современный футбол играют не по одной модели. Можно добиваться успехов разными путями.

Игра «Атлетико» определенно заслуживает похвалы, а я сам много раз наслаждался способностью этой команды действовать в обороне. Они не только хорошо защищаются, но и на контрактах действуют отлично.

У них есть высококлассные игроки. Если все это прибавить к структуре и интенсивности их игры, то «Атлетико» будет очень сложным противником», – считает Маскерано.

Напомним, что «Атлетико» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдет в Милане 28 мая.