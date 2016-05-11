Кузьмин и Рыжиков – в стартовом составе «Рубина» на матч с «Анжи»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи» на матч 28-го тура Премьер-лиги. С первых минут на поле стадиона в Казани появится Олег Кузьмин, до этого пропустивший из-за травмы три матча кряду.

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Оздоев, Кисляк, Гекдениз, Канунников, Портнягин, Девич.

Запасные: Нестеренко, Ткачук, Цакташ, Камболов, Пилявский, Дядюн, Джалилов, Устинов, Ахметов, Билялетдинов, Акмурзин.

«Анжи»: Юрченко, М. Мусалов, Лазич, Жиров, Менса, Гасанов, Маевский, Тигиев, Амаду, Эбесилио, Боли.

Запасные: Помазан, Шафинский, Мкртчян, Хадарцев, Джамалутдинов, Абдулавов, Дибиргаджиев.