Егоров: «Зенит» и еще пара команд поддерживают молодых судей»

Бывший судья Игорь Егоров поделился размышлениями о работе судей в российском футболе.

«Считаю, клубы должны протянуть руку помощи для создания школы молодого арбитра. У нас это делает «Зенит» и еще пара команд, которые поддерживают молодых пацанов.

Неслучайно сейчас в Ленинградской области наибольшее количество перспективных рефери. А то у нас ведь как бывает… Арбитр в зоне «Поволжье» во втором дивизионе судит один матч в месяц! Разве так можно? Что из него получится?

Считаю, у нас предостаточно квалифицированных рефери. Это и Карасев, и Николаев, и Безбородов. Есть Лапочкин, тот же Москалев – старательный парень, который хочет прогрессировать. В общем, не все так плохо.

При Роберто Розетти было хуже? Да. Понимаете, итальянцу было тяжело понять наш менталитет, а нам нелегко было осознать то, чего он от нас хочет. Наверное, он пытался поставить нас на европейские рельсы. Считаю, наши судьи лучше понимают кнут и пряник», – сказал Егоров.