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    Широков отправился с ЦСКА на матч с «Уфой»

    Во вторник вечером из аэропорта «Шереметьево» ЦСКА вылетел в Уфу, где в среду, 11 мая, в 17:00 по московскому времени состоится матч 28-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой». На игру красно-синие отправились в следующем составе:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков, Александр Головин.

    Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.05.2016 18:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +387

      petlyra 11 мая 2016, 02:33

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 11 мая 2016, 00:20

      Хорошей игры!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      scikuni 10 мая 2016, 23:12

      уфа на классе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 18:25

      рома- съезжу, посижу, башкирскую лавку погрею...

      -2
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