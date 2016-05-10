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    Кобелев: «Желаю «Динамо» успехов»

    Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал свою отставку, которая состоялась сегодня

    «Да, это на самом деле так. Плохой результат, поэтому это и произошло. Отставка случилась только сегодня. Необходимо успокоиться, все взвесить, обдумать, что сделано неправильно. Самое главное – желаю «Динамо» успехов и чтобы они выправили эту ситуацию», – сказал Кобелев в интервью «Матч ТВ».

    Напомним, что на сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 мая 2016, 17:52

      Удачи, ты сделал все что смог(

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