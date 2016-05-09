Раньери: «Когда меня уволили из сборной Греции, я поехал посмотреть работу других тренеров»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился воспоминаниями о своем увольнении с поста наставника сборной Греции. Итальянский специалист был отправлен в отставку в 2014 году после поражения от команды Фарерских островов.

«Я все еще чувствую себя тем же парнем, каким я был в Греции. Там я проиграл, тут выиграл, но я никогда не останавливался в развитии. Когда меня уволили, я поехал по Европе смотреть, как работают другие тренеры. Думаю, это был важный урок.

Никогда не сдавайся, старайся двигаться вперед и никогда не думай, что спорт принесет тебе деньги. Думайте о спорте, как о чем-то, что помогает людям быть вместе», – сказал Раньери.