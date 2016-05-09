Кравец хочет порадовать болельщиков сборной Украины на Евро-2016

Нападающий «Штутгарта» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы во Франции.

«Это большой праздник для всех любителей футбола, а для каждого футболиста – серьезный вызов. Хочется, чтобы наша сборная выступила достойно и порадовала всех жителей Украины. Сейчас это как никогда кстати, ведь в нашей стране сейчас очень сложное положение. У нас сплоченная команда, с прекрасными игроками, поэтому мы отдадим все силы ради хорошего результата.

Хотелось бы, конечно, продолжить забивать и во Франции, но для меня главное – командные результаты. Прежде всего хочу, чтобы успеха добилась сборная Украины. Если я стану при этом забивать важные голы, то все будет вовсе идеально», – сказал Кравец.