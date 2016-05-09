Покеттино: «Мне абсолютно безразличен «Арсенал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что он очень опечален тем фактом, что его команда не смогла до конца бороться за чемпионство.

«Мы очень разочарованы тем, что не смогли выиграть последний домашний матч в сезоне. Мы стараемся постоянно совершенствоваться, становиться лучше, сильнее.

Мне абсолютно безразличен «Арсенал». Передо мной стоит конкретная цель – выиграть Премьер-Лигу, а «Арсенал» никаком образом меня не касается».

Напомним, что в матче 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Саутгемптона» (1:2).