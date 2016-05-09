Тухель: «Травма Гюндогана – не лучшая причина продлить с ним контракт»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признался, что более не рассчитывает на полузащитника своей команды Илкая Гюндогана, который получил травму коленной чашечки при игре в баскетбол.

«Травма Гюндогана – не самая лучшая причина для того, чтобы продлить с ним контракт», – заявил Тухель.

Напомним, что 26-летним полузащитником сборной Германии активно интересовался «Манчестер Сити», который, в свете последних событий, может отклонить свое предложение по покупке Гюндогана.