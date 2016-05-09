Травма Гюндогана может помешать его трансферу в «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган травмировался на днях на тренировке. Этот несчастный случай может помешать ему перебраться летом в «Манчестер Сити».

«Илкай все еще в шоке от произошедшего. Мы все сейчас должны набраться терпения в вопросе, который касается его будущего», – заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Напомним, что «Манчестер Сити» предлагает за турка 23 миллиона евро. Гюндоган вывихнул колено и не поможет сборной Германии на Евро-2016.