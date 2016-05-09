Травма Гюндогана может помешать его трансферу в «Манчестер Сити»

Столько травм случилось и это ещё не все,таким образом на ЧЕ играть будет не кому,и сб.России сможет побороться
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган травмировался на днях на тренировке. Этот несчастный случай может помешать ему перебраться летом в «Манчестер Сити».
«Илкай все еще в шоке от произошедшего. Мы все сейчас должны набраться терпения в вопросе, который касается его будущего», – заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.
Напомним, что «Манчестер Сити» предлагает за турка 23 миллиона евро. Гюндоган вывихнул колено и не поможет сборной Германии на Евро-2016.