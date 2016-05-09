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    Травма Гюндогана может помешать его трансферу в «Манчестер Сити»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган травмировался на днях на тренировке. Этот несчастный случай может помешать ему перебраться летом в «Манчестер Сити».

    «Илкай все еще в шоке от произошедшего. Мы все сейчас должны набраться терпения в вопросе, который касается его будущего», – заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

    Напомним, что «Манчестер Сити» предлагает за турка 23 миллиона евро. Гюндоган вывихнул колено и не поможет сборной Германии на Евро-2016.

    Источник: Bild

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    09.05.2016 07:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 9 мая 2016, 19:37

      Столько травм случилось и это ещё не все,таким образом на ЧЕ играть будет не кому,и сб.России сможет побороться

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 мая 2016, 08:38

      Да покупать, только уже немного дешевле. Хотя арабам не убудет, и 23 ляма заплатить. Я вообще удивлен че они на такую сумму торгуются, обычно больше полтинника в легкую за игроков отдают.

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