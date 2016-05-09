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    «Наполи» установил новый рекорд по набранным очкам в Серии А

    «Наполи», отпраздновавший победу в матче 37-го тура Серии А с «Торино» (2:1), установил новый клубный рекорд по набранным очкам в чемпионате. После сегодняшнего выигрыша в активе неаполитанцев стало 79 баллов, что на один балл больше, чем команде удавалось набрать в сезонах-2012/13 и 2013/14, когда она останавливалась на отметке в 78 турнирных очков.

    За тур до завершения первенства «Наполи» располагается на второй строчке в таблице. Его ближайший преследователь – «Рома» – набрала на два очка меньше и все еще сохраняет шансы обойти подопечных Маурицио Сарри. Для этого «волкам» нужно непременно побеждать «Милан» в последнем матче сезона и надеяться, что неаполитанцы потерпят неудачу в домашней встрече с «Фрозиноне».

    Напомним, заключительный тур Серии А состоится 14-15-го мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 01:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 мая 2016, 06:14

      Ювентусу все равно, сколько у них очков

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